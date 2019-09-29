نداء عاجل في مصر للمواطنين مع تحذير من نوع خطير من البكتيريا

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وبحسب بيان لوزارة الصحة المصرية، يأتي ذلك تزامنا مع ما تم رصده في الآونة الأخيرة في بعض المحافظات من وجود أسماك بوري نافقة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد يؤدي تناولها إلى حدوث حالات تسمم غذائي خاصة التسمم الممباري (البتيوليزم)، واستقبال مركز السموم بمحافظة الإسكندرية لعدد من حالات تسمم بالفسيخ.
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وناشد الدكتور علاء عيد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للشئون الوقائية المتوطنة بالمواطنين الامتناع نهائيا وفورا عن تناول الفسيخ حتى وإن تم إعداده بالمنزل لما قد يمثله من خطورة شديدة نظراً لنمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سموما قاتلة قد تسبب أضرارا شديدة للمتناولين وخاصة الأطفال، وقد تزيد من احتمالات حدوث شلل في الجهاز التنفسي والعضلات ووظائف الأعصاب والتي قد تؤدي إلى الوفاة. بحسب موقع "صدى البلد".
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