دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق يوتيوب ميوزيك سيحل محل بلاي ميوزيك باعتباره تطبيق مُسبق على أندرويد 10

مرّ أكثر من عام على قيام شركة جوجل بتجديد عروض الموسيقى والفيديوهات مع العلامة التجارية يوتيوب، وفي هذا السياق، أشارت الشركة بأن يوتيوب ميوزيك سيحل في النهاية محل التطبيق الآخر بلاي ميوزيك. كما وأنها تقترب خطوة واحدة من جعل ذلك حقيقة واقعة، حيث لن يتم تثبيت تطبيق Play Music مسبقًا على الأجهزة التي تأتي مع أندرويد 10، بدلاً من ذلك، سيكون لديهم تطبيق خدمة يوتيوب الموسيقية.

وبالطبع في الوقت الحالي يمكنك زيارة متجر جوجل بلاي وتثبيت تطبيق خدمة يوتيوب الموسيقية “YouTube Music” مباشرة.

وإذا كنت أحد مستخدمي أندرويد 10 وما زلت تستخدم تطبيق بلاي ميوزيك، هنا يمكنك أيضًا الذهاب إلى المتجر وتحميل التطبيق على الأقل في الوقت الحالي. حيث أشارت جوجل، أنها تعتزم سحب بلاي ميوزيك بنهاية المطاف، وبنفس الوقت أطلقت الشركة وعودات بجعل يوتيوب ميوزيك متكافئًا مع بلاي ميوزيك قبل قتله.

أخيرًا، تُعدّ خطوة جعل يوتيوب ميوزيك تطبيق الموسيقى الافتراضي على أندرويد خطوة كبيرة تقوم بها شركة جوجل.

وسيبدأ الكثير من الأشخاص في استخدامه لأنه موجود افتراضيًا في مجلد “جوجل” من على الشاشة الرئيسية.

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ومع ذلك، لا يزال التطبيق يفتقر إلى العديد من الميزات الأكثر شعبية في بلاي ميوزيك، على سبيل الحصر لا الشمل كميزة مكتية الموسيقى التي تم تحميلها.

ولكن مع الوعودات التي أطلقتها جوجل، سنرى تغيير جذري خلال المرحلة المقبلة، وطبعًا سنرى المزيد.

المصدر:

YouTube Blog

التدوينة تطبيق يوتيوب ميوزيك سيحل محل بلاي ميوزيك باعتباره تطبيق مُسبق على أندرويد 10 ظهرت أولاً على عالم التقنية.