دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تطبيق YouTube Music سيأتي مثبت مسبقًا مع جميع أجهزة Android 10 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة جوجل عن خططها لتثبيت تطبيق YouTube Music المخصص للموسيقي بشكل رئيسي، على الهواتف الداعمة لنظام Android 10 بشكل مسبق.

تستعد شركة جوجل لإستبدال تطبيق موسيقى Google Play في الهواتف القادمة بنظام Android 10 بتطبيق YouTube Music الذي يأتي مثبت مسبقاً. كما سيظل بإمكان المشتركين والمستخدمين الحاليين في Google Play تنزيل التطبيق من متجر Google Play والاستمتاع بقوائم التشغيل الخاصة بهم.

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يُعد YouTube Music تطبيقًا مخصصًا للموسيقى والأغاني المتوفرة على منصة يوتيوب، مما يمكّن المستخدمين من تصفح الأغاني ومقاطع الفيديو الموسيقية وبث الموسيقى على هواتفهم أو عبر السماعات الذكية المتوافقة. ولقد أصبح YouTube Music أكثر فعالية من خلال الإشتراك في Premium، بتكلفة 9.99 دولارًا شهريًا ويتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى الأغاني دون شبكة إنترنت وبدون إعلانات.

المصدر

هذا الموضوع تطبيق YouTube Music سيأتي مثبت مسبقًا مع جميع أجهزة Android 10 ظهر على التقنية بلا حدود.