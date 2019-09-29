شكرا لقرائتكم خبر عن فرار عشرات المهاجرين بعد إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول بالقوات البحرية، إن 71 مهاجرا غير شرعى على الأقل جرى إنقاذهم بعد أن مكثوا أربعة أيام فى البحر ونقلوا إلى الشاطئ شرقى العاصمة الليبية طرابلس فى وقت مبكر اليوم الأحد، ولكنهم فروا ولم تجر أى محاولة للإمساك بهم.

وليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة الفارين من الفقر والحروب للوصول فى قوارب إلى إيطاليا. ولكن يجرى اعتراض الكثير منهم فى البحر وإعادتهم بواسطة خفر السواحل الليبى بموافقة الاتحاد الأوروبي.

وفى هذا الحادث قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى وقت متأخر أمس السبت إن قاربا مطاطيا يقل عشرات المهاجرين غرق قبالة السواحل الليبية وإن خفر السواحل الليبى أرسل قارب دورية للبحث عنهم.

وقال المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه إنه لم يغرق أو يصب أحد من المهاجرين فى الحادث ولكن حالة اثنين منهم كانت سيئة بعد أن ظل المهاجرون أربعة أيام فى البحر بلا غذاء أو ماء وإنهما تلقيا العلاج.

وقال المسؤول "بعد أن تم جلب المهاجرين غير الشرعيين إلى الشاطئ حوالى الساعة التاسعة والنصف صباحا، هربوا".

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ووقع الحادث فى مدينة الخمس الواقعة على بعد 120 كيلومترا شرقى طرابلس، وقال المسؤول، متحدثا من الخمس، إنه لم تصدر أوامر باستخدام القوة لاعتراض المهاجرين ولم يحاول المسؤولون نقلهم إلى مراكز الاحتجاز التى تديرها حكومة الوفاق الوطنى المدعومة من الأمم المتحدة.

وأكد أيوب قاسم المتحدث باسم خفر السواحل فى طرابلس عملية إنقاذ المهاجرين ولكنه قال إن المهاجرين أطلق سراحهم بعد فشل محاولات لنقلهم إلى مركز احتجاز.

ويجرى احتجاز آلاف المهاجرين فى مراكز تديرها الحكومة الليبية، حيث تقول منظمات لحقوق الإنسان والأمم المتحدة إنهم يعانون فى الغالب من أوضاع غير إنسانية.