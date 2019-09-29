الداخلية التركية تعلن تحييد 5 إرهابيين جنوب شرقي البلاد

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، تحييد 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية بولاية سيعرت جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن فرقا من قوات الدرك الخاصة نفذت عملية مدعومة بمروحيات في ريف قضاء "برفاري" في سيعرت.

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وأكد أن العملية أسفرت عن تحييد 5 إرهابيين مسلحين، مشيرا إلى استمرار عمليات التمشيط في المنطقة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.