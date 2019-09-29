الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الخرطوم تستدعي السفير المصري إثر اعتقال طالب سوداني في القاهرة

استدعت وزارة الخارجية السودانية السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، على خلفية اعتقال طالب سوداني في القاهرة، وعرض الإعلام اعترافاته بـ"ضلوعه في أنشطة ضد الحكومة المصرية".

وجاء في بيان إدارة الإعلام في وزارة الخارجية السودانية أن وكيل وزارة الخارجية السفير صديق عبد العزيز، نقل للسفير المصري قلق أسرة الطالب المعتقل والحكومة السودانية وعامة المواطنين حيال الطريقة التي تمّ التعامل بها معه، وعدم تمكين السفارة السودانية حتى الآن من زيارته وتقديم المساعدة القنصلية والقانونية له.

وورد في البيان أن عبد العزيز شدد على ضرورة ضمان سلامة الطالب المعتقل ومنحه كل حقوقه القانونية والابتعاد عن محاكمته إعلاميا، وتمكين السفارة من مقابلته.

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وذكر البيان أن البلدين يتجهان نحو تعزيز التعاون الثنائي بينهما في جميع المجالات ولا ينبغي السماح بالممارسات التي تعيق مثل هذا التعاون وتسئ لأجواء العلاقات بين البلدين.

وأوضح البيان أن السفير المصري من جانبه التزم بنقل ما أبلغه به الوكيل إلى السلطات المصرية المختصة، مؤكدا أن السفارة السودانية في القاهرة سيتم تمكينها من مقابلة الطالب المعتقل اليوم، كما وعد بمعاملة الطالب وفقا للقانون وشدد على حرص القاهرة على الأجواء الإيجابية الحالية في العلاقات بين البلدين.