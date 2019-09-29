شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري يجري تجربة جديدة على متن المحطة الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، خلال يومه الرابع على متن محطة الفضاء الدولية، فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء مجموعة من الصور، حول إجراء دراسة مؤشرات حالة العظام وتكوين الجسم، وتنظيم الغدد الصماء لرواد الفضاء، والتي يجريها بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

ويظهر في الصور، رائد الفضاء الإماراتي، وبجواره رائد الفضاء الروسي، أوليغ سكريبوتشكا؛ خلال استخدام الأجهزة على متن محطة الفضاء الدولية لإجراء التجارب العلمية.

كما يظهر المنصوري في صورة أخرى وهو يقوم بعملية حساب وزن كتلة جسمه وذلك لدراسة مدى تأثير البيئة الصغرى في كثافة العظام.

ويجري المنصوري، 16 تجربة علمية لهذه المهمة بالتعاون مع شركاء دوليين، منهم وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا)، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) ووكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وتتنوع التجارب بين الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية؛ حيث يجري 6 تجارب في بيئة منعدمة الجاذبية تقريباً على متن محطة الفضاء الدولية؛ وذلك لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان داخل المحطة، مقارنة بالتجارب التي أجريت على الأرض، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها هذا النوع من الأبحاث على شخص من المنطقة العربية.

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