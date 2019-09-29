لحظة إخلاء العاملين بالطائرات من محطة قطار الحرمین (فيديو)

وكانت إدارة مشروع قطار الحرمین أوضحت أن الحريق وقع نحو الساعة 12:35 ظھرا، وفور وقوع الحادث باشرته فرق الدفاع المدني، ولا يزال التعامل معه قائما.

أعلنت إمارة مكة نشوب حريق هائل، اليوم الأحد، في محطة "قطار الحرمين" بمدينة جدة السعودية.

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وقالت الإمارة، في بيان لها، إن "الدفاع المدني بجدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية، مؤكدة أن الفرق لازالت تعمل على إطفاء الحريق، دون تسجيل إصابات حتى الآن".

كما أوقفت السلطات السعودية عمل قطار الحرمين حتى إشعار آخر.

من جانبها، قال موقع صحيفة "سبق" السعودية، إن فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة تباشر حريق متطور بمحطة قطار الحرمين بالسليمانية بالمحافظة، والذي تسبب في إيقاف رحلات القطار وقد ارتفعت السنة اللهب إلى مسافات بعيدة فيما يجري إجلاء أشخاص من داخل الصالات، مؤكدة الاستعانة بالطيران العمودي للمشاركة في عمليات الإطفاء.