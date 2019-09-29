"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين سعوديين ويمنيين بـ 3 صواريخ

القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "أنصار الله" الرسمي أن الجماعة قصفت بثلاثة صواريخ محلية الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلو مترات"، تجمعات للجيش السعودي وقوات يمنية في مجازة.

وأكد وقوع قتلى وجرحى في صفوف العسكريين السعوديين واليمنيين جراء القصف الصاروخي.

في سياق آخر، شنت جماعة "أنصار الله،" عملية إغارة على مواقع للجيش اليمني في منطقة الحلو بمديرية المصلوب غرب محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

ووفقاً لـ "أنصار الله"، أسفرت العملية عن مقتل وجرح عدد من الجنود.

في السياق، قنص مقاتلو "أنصار الله" 4 جنود يمنيين شرق وجنوب مديرية حيران في محافظة حجة شمال غربي اليمن، حسب موقع الجماعة.

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وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

وتسببت غارات التحالف، وكذلك القصف المتبادل بين قوات الحكومة اليمنية المدعومة من "التحالف"، والقوات المتحالفة مع الحوثيين، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.

ووفقاً للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويحتاج ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.