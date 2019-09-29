أنطاكيا - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أن الطيران الحربي أسقط، أمس السبت، طائرة مسيرة اخترقت الأجواء التركية على الحدود مع سوريا.
وبحسب بيان لوزارة الدفاع التركية، عبر حسابها على (تويتر)، فقد تم "إسقاط طائرة مسيرة، أمس السبت، اخترقت الأجواء التركية على الحدود السورية 6 مرات، وذلك بواسطة طائرتي إف - 16 أقلعتا من قاعدة أنجرليك الجوية".
وكشفت الوزارة أنه لم يتم تحديد هوية الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية: إسقاط طائرة انتهكت مجال "درع الفرات" الجوي قرب سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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