الدفاع التركية: إسقاط طائرة انتهكت مجال "درع الفرات" الجوي قرب سوريا

أنطاكيا - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أن الطيران الحربي أسقط، أمس السبت، طائرة مسيرة اخترقت الأجواء التركية على الحدود مع سوريا.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع التركية، عبر حسابها على (تويتر)، فقد تم "إسقاط طائرة مسيرة، أمس السبت، اخترقت الأجواء التركية على الحدود السورية 6 مرات، وذلك بواسطة طائرتي إف - 16 أقلعتا من قاعدة أنجرليك الجوية".

وكشفت الوزارة أنه لم يتم تحديد هوية الطائرة.