قايد صالح: الأحكام القضائية بحق بعض رموز نظام بوتفليقة جزاء عادل

الجزائر - سبوتنيك. وقال قايد صالح في كلمة خلال زيارة للناحية الثانية العسكرية، وفقا لبيان لوزارة الدفاع: " الأحكام القضائية التي صدرت في حق بعض أفراد العصابة، بل رؤوسها، جزاء عادل في حقهم نظير تآمرهم على سلطة الدولة وسلطة الجيش الوطني الشعبي".

وتابع أن: "الأحكام نالت استحسان وترحيب المواطنين الذين عبروا عن ارتياحهم لرؤية من كان إلى وقت قريب يعيث في الأرض فساد وتكبرا وازدراء لمعانة شعبنا الأبي".

وأكد قايد صالح أن: "القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وفت بتعهداتها حيال الشعب والوطن في ما تعلق بمرافقة العدالة لمحاسبة المفسدين، وتقديم الضمانات الكافية لها لمتابعة كافة المتورطين في الفساد"، مؤكدا أن "لا أحد فوق القانون، وليتيقن الشعب الجزائري أنه لن يهدا لنا بال حتى ينال كل مفسد جزاؤه العادل، وسنواصل تطهير البلاد من العابثين مهما تطلب ذلك من تضحيات".