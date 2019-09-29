دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع LG تطلق هاتفي G8s ThinQ وQ60 في السوق الهندي ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة LG في السوق الهندي اليوم هاتفي G8s ThinQ وQ60، حيث يضم كلا الهاتفين إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر للبصمة.

يأتي هاتف LG G8s ThinQ بتصميم يحاكي الإصدار الأعلى G8 ThinQ لكن مع مستوى تسعير أقل، كما يضم الهاتف معالج Snapdragon 855، لكن مع بعض التغييرات في إعدادات الكاميرة الخلفية.

تضم الكاميرة الأمامية في هاتف LG G8s ThinQ مستشعر ToF 3D لدعم التعرف على بصمة اليد، كما يأتي الهاتف بدقة 1080بيكسل في الشاشة كبديل لدقة 1440 بيكسل في الإصدار الأعلى.

كما يتميز هاتف G8s ThinQ بحجم 6.21 إنش في شاشة OLED بدقة 2248 في 1080 بيكسل، مع رقاقة معالج Snapdragon 855، ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم هاتف G8s ThinQ مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f1.8 وبزوايا عرض واسعة، مع مستشعر 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f2.6 مع عدسات telephoto تدعم التكبير حتى مرتين، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 13 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة مع فتحة عدسات f2.4.

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كما يضم النتوء العلوي في الشاشة مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل من فتحة عدسات f1.9، مع مستشعر ToF ثانوي، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 3550 mAh، ويعمل بنظام تشغيل Android 9.

كما تقدم LG هاتف LG Q60 في فئة الهواتف منخفضة التكلفة مع شاشة IPS LCD بحجم 6.26 إنش، تدعم دقة عرض 1520 في 720 بيكسل، كما يدعم الهاتف معالج MediaTek Helio P22، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، مع دعم التخزين الخارجي.

وفي الكاميرة الخلفية يضم هاتف LG Q60 مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، أيضاً تأتي كاميرة السيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم هاتف LG Q60 بطارية بقدرة 3500 mAh، مع نظام تشغيل Android 9.

المصدر

هذا الموضوع LG تطلق هاتفي G8s ThinQ وQ60 في السوق الهندي ظهر على التقنية بلا حدود.