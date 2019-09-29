شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة بمكة المكرمة تعرقل حركة السير على الطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "تواصل" الإلكترونية السعودية أن منطقة مكة المكرمة شهدت ، اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة تسببت في عرقلة حركة المرور ببعض الطرق السريعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.