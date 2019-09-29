شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعلن إسقاط طائرة مسيرة على حدود سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، إن طائرات مقاتلة أسقطت طائرة مسيرة قادمة من سوريا انتهكت المجال الجوى التركى ست مرات.

وأضافت أنها لم تتمكن من تحديد هوية الطائرة المسيرة، وقالت الوزارة فى بيان إن طائرتين مقاتلتين من طراز إف-16 أسقطتا الطائرة المسيرة بعد تكرار انتهاك المجال الجوى التركى يوم السبت.