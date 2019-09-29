العاهل المغربي يتعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

أعلن الديوان الملكي المغربي، الأحد، أن العاهل محمد السادس تعرض لـ"التهاب الرئتين الفيروسي الحاد".

وقال الديوان، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "الملك محمد السادس تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد".

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ولفت البيان إلى أن "الطبيب الخاص للملك أوصاه بالاستفادة من فترة راحة طبية لبضعة أيام".

وأشار أن "العاهل المغربي كان قد قرر السفر إلى فرنسا، من أجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب الرئيس الراحل جاك شيراك، في إطار خاص، وذلك اعتبارا للعلاقات الوطيدة والعميقة التي جمعت على الدوام العائلتين".

وأبرز البيان إلى أن "ولي العهد الأمير مولاي الحسن، سيقوم بتمثيل الملك في المراسيم الرسمية لجنازة الرئيس الفرنسي الراحل".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.