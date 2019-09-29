رئيس الجبهة التركمانية: تركيا تدافع عن وحدة العراق

أربيل/ الخليج 365
قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي، إن تركيا تدافع عن وحدة أراضي العراق.
كلمة الصالحي جاءت في تصريح صحفي، الأحد، بعد لقاء مع القنصل العام التركي في مدينة أربيل (شمال)، هاكان قره تشاي.
وأشار رئيس الجبهة التركمانية إلى أن تركيا تقف على الدوام بجانب العراقيين.
وأضاف أن "تركيا بلد جار للعراق ويدافع عن وحدة أراضيه، وهذا يشكل دعما كبيرا للعراقيين".
بدوره قال القنصل العام التركي هاكان قره تشاي، إنه تبادل وجهات النظر مع الصالحي حول العديد من القضايا، دون مزيد من التفاصيل.
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