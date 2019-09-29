الدفاع التركية: إسقاط طائرة مسيرة مجهولة على حدود سوريا

أنقرة/ الخليج 365

أسقط الجيش التركي طائرة مسيرة مجهولة انتهكت 6 مرات المجال الجوي التركي في منطقة "درع الفرات" وغرب ولاية "كليس" الحدودية مع سوريا.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع التركية على موقعها الإلكتروني، مساء الأحد، اطلعت عليه الخليج 365.

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وقالت الوزارة إن طائرة مسيرة مجهولة الجنسية والطراز، انتهكت المجال الجوي التركي في "درع الفرات" وغرب "كليس"، 6 مرات، السبت.

وأوضحت أنه تم استهداف الطائرة المسيرة التي تعذر تحديد هويتها، من قبل طائرتي "إف-16" أقلعتا من قاعدة "إنجرليك" بولاية "أضنة"، عند الساعة 13.24 بالتوقيت المحلي (GMT+3).

وحسب بيان الوزارة، فإن قوات الدرك في "كليس"، عثرت على حطام الطائرة المسيرة بين قاعدة "تشلدر أوبا" ومركز "بشيرية" للاقامة المؤقتة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.