غزة.. فصيل عسكري يحمل إسرائيل مسؤولية حياة معتقل

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

حمّلت كتائب "الشهيد أبو علي مصطفى" الجناح المسلح لـ"الجبهة الشعبية"، الأحد، إسرائيل، المسؤولية عن حياة المعتقل الفلسطيني، سامر العربيد.



جاء ذلك في بيان للكتائب نشرته عبر موقعها الالكتروني، اطلعت الخليج 365 عليه.



وقالت الكتائب "نحذر أن أي مساس بحياة العربيد والمعتقلين معه أو وتعريضهم للخطر، هو أمر فوق احتمالنا لا يمكننا أن نسكت عليه وسيفتح أبواب الجحيم عليكم ".



وأضافت: "نؤكد أن المقاومة حق مكفول لشعبنا وللشعوب المحتلة والمضطهدة، وأن ممارسة الفعل المقاوم هو شرف لنا وهو بالأساس مهمتنا التي وجدنا لأجلها".



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ودعت الكتائب، الفلسطينيين "لمزيد من الفعل المقاوم ومساندة أسرانا البواسل جنود ثورتنا في الخطوط الأمامية بالفعاليات الشعبية والوقفات الإسنادية لتعزيز صمودهم في مواجهة السجان".

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أعلن الليلة الماضية عن نقل العربيد إلى المستشفى بعد تحقيق بـ"أساليب غير اعتيادية"، وهو في حالة صحية حرجة، حسبما نقلت عن "الشاباك" وسائل إعلام عبرية.

وأعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية أنها ستفحص الظروف التي أدت إلى تدهور الحالة الصحية للعربيد بهذا الشكل، حسب هيئة البث الإسرائيلية.



وتتهم إسرائيل عربيد وثلاثة معتقلين آخرين بالمسؤولية عن تفجير عبوة ناسفة بمجموعة مستوطنين بتاريخ 23 أغسطس/آب الماضي، قرب قرية عين عريك غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى مصرع مستوطنة وإصابة اثنين بجروح.

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