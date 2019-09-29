انت الان تتابع "زين" تفتتح متجرها " " لعشّاق التكنولوجيا في مشرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من افتتاح متجر Zain Store الجديد وإطلاق أجهزة iPhone 11

افتتحت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت متجرها الجديد كُلّياً Zain Store في جمعية مشرف التعاونية، وهو المتجر المخصص للعملاء الشغفوين بالتكنولوجيا وأحدث الأجهزة الإلكترونية.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن المتجر الجديد الذي تتخطى به مفهوم الفروع التقليدية، يُعتبر الأول من نوعه لشركة اتصالات في الكويت، حيث يمثل محطة مهمة لها في رحلتها للتحوّل الرقمي، مبينة أن هذا المتجر سيكون الأول من سلسلة المتاجر الجديدة التي ستفتتحها زين قريباً في العديد من الأماكن الحيوية أمام عملائها المحبين لاقتناء أحدث الاجهزة التي توفرها تكنولوجيا الاتصالات.

وكشفت زين أن حفل افتتاح متجرها الجديد شهد إطلاق أحدث باقاتها المصممة خصيصا لأجهزة iPhone 11، والتي تقدم من خلالها قائمة خيارات واسعة لعملاء الدفع الآجل، تراعي فيها احتياجتهم الشخضية والعملية، مبينة أن المتجر الجديد يقدّم فرصة تجربة شبكة زين لتكنولوجيا الجيل الخامس 5G فائقة السرعة، والتعرف على الإمكانات الهائلة التي تُقدّمها هذه التكنولوجيا الثوريّة الجديدة.

وأوضحت الشركة أن المتجر يوفر ركناً خاصاً لحلول وخدمات علامة Zain LIFE المُبتكرة في مجالات أمن المنازل والترفيه الرقمي، التي تتضمن حلول أمن المنزل الذكي ككاميرات المراقبة الذكية، ومستشعرات الحركة، وكاشف الدخان الذكي، وغيرها.

وأفادت زين أنها تُقدّم حلولها المُبتكرة لزوار المتجر، وخدمات رعاية العملاء، كما أنها توفر مجموعة من أحدث الأجهزة الإلكترونية والإكسسوارات الأصلية التي تُقدّمها للمرة الأولى لعشّاق التكنولوجيا، والتي تشمل أجهزة الكمبيوتر النقالة، أجهزة الألعاب الإلكترونية، الطائرات بدون طيار، السماعات بأنواعها، أغطية الحماية، وغيرها.

وأشارت الشركة إلى أن متاجر Zain Store التي سيتم افتتاحها تباعاً، ستكون العنوان الجديد للشغوفين بالتكنولوجيا، حيث ستُقدّم من خلالها مفهوماً استثنائياً لنوعية الخدمات التي تطرحها، وذلك من خلال توافر أحدث أنواع الأجهزة الذكية، خدمات الاتصالات، شاشات اللمس الإلكترونية الحديثة، والاكسسوارات المتنوعة.

وذكرت الشركة أن هذه المتاجر سيتم تزويدها بأحدث المستلزمات والحلول التكنولوجية التي تحقق تجربة غنية للعميل، كما أن التصميم الفريد من نوعه الذي تظهر به، يهدف لنقل نقاط البيع من المفهوم الكلاسيكي إلى المفهوم الرقمي الحديث، والذي يأتي تحت مظلّة استراتيجية الشركة لمواكبة أحدث الثورات التكنولوجية والدخول في طفرة التحول الرقمي.

وأكدت الشركة أنها تبحث دائماً عن أبرز متطلبات واحتياجات عملائها، وفي مقدمتها راحة العميل وإنجاز معاملاته بالسرعة المطلوبة، والتواجد في أقرب نقطة، حيث لن تتوانى عن تقديم الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية بهدف الارتقاء بمستوى جودة وأداء فروعها وطاقاتها البشرية بما يتناسب مع ريادتها وحجم النمو في قاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت.

وإذ أكدت زين أنها تتطلع دائماً إلى مراحل جديدة من الانفراد والتميز مع عملائها في سلسلة الخدمات والمنتجات التي تطرحها، فإنها تقدم من خلال المتجر الوجه الجديد لمتاجر البيع للأجهزة التكنولوجية، وتسعى الشركة إلى أن تلعب دوراً حاسما كمزود اتصالات رقمي وسط المتغيرات والتحولات التكنولوجية في الأسواق، وذلك بتزويد أحدث الحلول والخدمات لتسريع نمو بيئة الأعمال، وحتى تحقق أهدافها الاستراتيجية، تعمل الشركة على الرصد الدقيق لاحتياجات عملائها، مشيرة إلى أنها مستعدة لطرح الجديد دائما من الخدمات التي تصل إلى مستوى طموحات عملائها بما يتوافق مع التطور الذي يشهده العالم في المجالات التكنولوجية.

وتأتي عملية تدشين المتجر الجديد بعد افتتاح الشركة لأول فرع ذكي لشركة اتصالات في الكويت، لترسخ من مكانتها كمزود اتصالات رائد في مجالات الإبداع والابتكار، حيث يتميز هذا الفرع الذكي الذي يتواجد في منطقة إليكترا في الأفنيوز بأنه يشمل عدداً أكبر من الموظفين لخدمة العملاء على مدار الأسبوع وفي نهاية الأسبوع.

ويعرض هذا الفرع شاشة المتجر الذكي الأولى من نوعه في الكويت، وهي شاشة لمس افتراضية تفاعلية تعمل وفق أحدث التقنيات المُبتكرة وتُقدّم للعملاء فرصة التسوق بشكل افتراضي تماماً من غير الحاجة لوجود موظف الفرع، بحيث يمكن للعميل لمس الشاشة والتفاعل مع المنتجات المعروضة بشكل ثلاثي الأبعاد، ومن ثم اختيار المنتجات المرغوب بها وإتمام عملية الشراء عبر البطاقة البنكية بكل سهولة وتحديد الوجهة المُفضلة لديه ليتم توصيل الطلب إليه أينما كان، ويشمل المتجر الذكي تشكيلة واسعة من أحدث الأجهزة الإلكترونية الذكية والاكسسوارات وغيرها التي تُقدّمها أكبر الشركات في الكويت.

ويُقدّم الفرع الذكي أول شاشة لمس رقمية للخدمة الذاتية من نوعها تُطلقها شركة اتصالات في الكويت، حيث يُقدّم الفرع الذكي خدمات جديدة كُلّياً لعملاء زين، ويعمل بشكل آلي من خلال تكنولوجيا متطوّرة من غير الحاجة لوجود موظّف الفرع، مما يُقدّم للعميل تجربة مميزة وسلسة لإتمام المعاملات بسرعة وسهولة.

وإذ كان متجر زين الجديد يقدم المفهوم الجديد للشغفوين بالتكنولوجيا، فإن الفرع الذكي يتميز بعدد من الخصائص الذكيّة التي تُتيح للعميل فرصة إجراء المعاملات التي لم تكُن متوفّرة سابقاً بأجهزة الدفع الآلي التقليدية، وذلك من خلال واجهة مُستخدم متطوّرة وذكيّة، حيث يتعرّف الجهاز على وجه العميل من خلال خاصية تمييز الوجه Face Recognition، ويقوم بمطابقة وجه العميل مع صورته في البطاقة المدنية عند إدخالها من قبل العميل ليتأكد من هويته، وبالتالي إتاحة مجموعة أوسع وأشمل من الخدمات التي كانت تتوفّر في الأفرع التقليدية التي تستدعي وجود موظف فقط، وهو الأمر الذي يُقدّم لعملاء زين أفضلية لإتمام معاملاتهم بشكل أسرع.

Advertisements

وتحرص زين أن تقدم أحدث الخدمات والمنتجات من خلال الفرع الذكي، أبرزها خدمة تبديل الشريحة، وهي المرة الأولى التي يُقدّمها جهاز ذكي ذاتي الخدمة من هذا النوع، بحيث يمكن للعميل تقديم طلب بدل فاقد للشريحة فوراً واستلامها من الجهاز مباشرةً من غير الحاجة لزيارة الأفرع، هذا بالإضافة لخدمات إعادة تعبئة الرصيد، ودفع الفواتير، وإدارة الحساب، وشراء الأجهزة من خلال فرع زين الإلكتروني، وغيرها.

وتسعى زين إلى تغير المفهوم القديم للفروع والمتاجر، لتنقل عملائها إلى مرحلة جديدة من الخدمات التي تقدم مفهوماً استثنائياً متجدداً، وذلك من خلال توافر أحدث أنواع الأجهزة الذكية، خدمات الاتصالات وشاشات اللمس الإلكترونية الحديثة، والاكسسوارات المتنوعة وغيرها، حيث تزود الشركة متاجرها وفروعها بأحدث المستلزمات والحلول التكنولوجية التي تحقق تجربة غنية للعميل.

الجدير بالذكر أن زين تواصل ابتكاراتها في خدمات قطاع المنازل الذكية، الذي تعتبره واحداً من القطاعات الرئيسية في عملية التحوّل الرقمي التي تمر بها شركات الاتصالات حول العالم، وخاصةً فيما يتعلّق بتأمين المنازل وحمايتها من السرقات باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتعكف الشركة حالياً على تصميم خطط جديدة لتتوائم مع هذه التحولات الرقمية لتضمها إلى محفظة Zain LIFE، والتي ستشهد إضافة المزيد من الخدمات والمنتجات والحلول في المستقبل القريب إضافةً إلى حزمة الخدمات والمنتجات التي تُقدّمها حالياً.

ومؤخرا كانت زين أعلنت عن طرحها أحدث مُنتجات Apple، والتي تشمل iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max، وهي السلسلة المحترفة الجديدة من iPhone، بالإضافة إلى iPhone 11 الجديد بكاميرا ثنائية.

وكانت الشركة أوضحت أيضا أنها ستوفّر Apple Watch Series 5 مع شاشة Retina التي لا تنطفئ، حيث يمكن للعملاء طلب أي من هذه الأجهزة الآن، ويتميّز كل من iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max بنظام كاميرا ثلاثي جديد يُقدّم تجربة تصوير ذات مستوى احترافي مع كاميرا ذات زوايا واسعة وهي Ultra Wide وWide وTelephoto، والتي تقدّم تحسينات هائلة للتصوير في الضوء الخافت مع النظام الليلي وأعلى جودة لتصوير الفيديو في أي هاتف ذكي.

وتوفر رقاقة A13 Bionic القوية التي صممتها Apple أداءً استثنائيا لجميع المهام مع تمكين تطورات في عمر البطارية لم يسبق لها مثيل، ويتميز iPhone 11 Pro بعمر بطارية أطول، حيث يصل عمرها خلال اليوم إلى 4 ساعات أكثر من iPhone Xs، ويتميز iPhone 11 Pro Max بعمر بطارية يصل إلى 5 ساعات أكثر من iPhone Xs Max.

وتُعتبر شاشة Super Retina XDR الجديدة بحجم 5.8 إنش في iPhone 11 Pro وبحجم 6.5 إنش في iPhone 11 Pro Max الأكثر سطوعاً والأكثر تطوراً في أي iPhone، كما يتوافر كل من iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max بأربع ألوان رائعة تشمل لون أخضر الليل الجديد كُلياً.

وذكرت الشركة في تصريحات سابقة أن iPhone 11 يتميز بمجموعة كبيرة من القدرات القوية والمُبتكرة المدمجة مع iOS 13، مما يُقدّم تجربة مُستخدم لا مثيل لها، ويوفّر iPhone 11 نظام كاميرا ثنائي يتميّز بالقوة مع عدستان ذات زوايا واسعة وهي Ultra Wide وWide، والتي تقدّم أعلى جودة لتصوير الفيديو في أي هاتف ذكي وتحسينات هائلة للتصوير في الضوء الخافت مع النظام الليلي، ونظام Portrait لتصوير الأشخاص والحيوانات الأليفة والأشياء والمزيد.

وتقوم رقاقة A13 Bionic بتشغيل iPhone 11 لتأدية المهام الأكثر تطلّباً مع بطارية تدوم طوال يوم كامل على شحنة واحدة، وتم تصميمه ليتصدى لظروف الطبيعة مع مقاومة مُحسّنة للماء وأقوى زجاج في أي هاتف ذكي، ويتوافر iPhone 11 بستة ألوان رائعة التي تشمل البنفسجي والأخضر والأصفر والأسود والأبيض والأحمر PRODUCT(RED).

وعلى الجانب الآخر تأتي Apple Watch Series 5 ولأول مرة بشاشة Retina التي لا تنطفئ ولا تنام أبداً، مما يتيح سهولة الاطلاع على الوقت والمعلومات المهمة الأخرى من غير الحاجة لرفع الشاشة أو لمسها.

وتقدم مميزات خدمات الموقع الجديدة التي تُتيحها البوصلة المُثبّتة وميزة مستوى الارتفاع الحالي، فتتيح للمستخدم إمكانية التنقل خلال اليوم بشكل أفضل، وتتيح Apple Watch Series 5 مع الاتصال اللاسلكي للعملاء للبقاء على تواصل وإجراء المكالمات الهاتفية واستقبال الرسائل النصية والاتصال على خدمة الطوارئ العالمية مباشرةً من Apple Watch في أكثر من 150 دولة حول العالم حتى مع عدم وجود iPhone بالقرب منها، ومع WatchOS 6، سيتمكن مستخدمي Apple Watch من الحفاظ على لياقتهم وصحتهم مع المميزات مثل تتبع الدورة وتطبيق الضوضاء وتوجهات الأنشطة.

الجدير بالذكر أن زين تسعى إلى أن تلعب دوراً حاسما كمزود اتصالات رقمي وسط المتغيرات والتحولات التكنولوجية في الأسواق، وذلك بتزويد أحدث الحلول والخدمات لتسريع نمو بيئة الأعمال، وحتى تحقق أهدافها الاستراتيجية، تعمل الشركة على الرصد الدقيق لاحتياجات عملائها، مشيرة إلى أنها مستعدة لطرح الجديد دائما من الخدمات التي تصل إلى مستوى طموحات عملائها بما يتوافق مع التطور الذي يشهده العالم في المجالات التكنولوجية.