الان تتابع “واتساب” لن يعمل على هذه الهواتف في 2020 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سيتوقف برنامج “واتسآب”، نهائيا عن العمل على مجموعة من الهواتف الذكية، مع بداية العام المقبل 2020، والتي تنتمي لأنظمة تشغيل “أندرويد” و”آي او إس”.
وقال “واتسآب” عبر صفحته الخاصة بالرد على الأسئلة الشائعة: “إن جميع هواتف أندرويد التي تعمل بواسطة نظام التشغيل (Android 2.3.7) وأجهزة آيفون العاملة بواسطة نظام التشغيل iOS 7 لن تدعم وآتساب، مع بداية شهر فبراير 2020″، بحسب موقع “بزنس توداي”.
وأضاف الموقع أنه لن يتمكن بعض المستخدمين لأنظمة التشغيل القديمة من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.
وأضاف “واتسآب” أن إنهاء دعم التطبيق المملوك لـ”فيسبوك” بالنسبة لهواتف “أندرويد” و”آيفون” لن يؤثر على العديد من المستخدمين، ولن يتأثر سوى أولئك الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون هواتف “أندرويد” و”آيفون” القديمة.
ويلجأ تطبيق التراسل الفوري الأشهر إلى إضافة ميزات جديدة بانتظام، وتتطلب بعض هذه الميزات هواتف قوية وإصدارات أندرويد وآي أو إس أحدث لكي تعمل بشكل صحيح.
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