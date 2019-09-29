بالفيديو.. تعرف على أعراض النوبة القلبية 

أعراض النوبة القلبية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

وبحسب المقطع فإن النوبة القلبية هي انسداد يحول دون تدفق الدم إلى القلب يرجع في الغالب إلى رواسب دهنية في جدران الأوعية الدموية.

وأوضحت الصحة أن من أشهر أعراض النوبة القلبية ألم في الصدر يصاحبه تعرق وقيء وضيق في التنفس.

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