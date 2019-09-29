شكرا لقرائتكم خبر عن مطار المليار يحلّق بـ 59 قصّة نجاح لا تتكرر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت دبي في التحول إلى مركز عالمي للطيران، من خلال مطارها الدولي، الذي بات قصّة نجاح فريدة في عالم المشاريع الكبرى في قطاع الطيران، بعد أن حجز له مكانة بين أكبر مراكز النقل الجوي في العالم، ليصبح بعد 59 عاماً على افتتاحه أكبر مطار في عدد المسافرين الدوليين، وثالث أكبر مطار في إجمالي أعداد المسافرين، والأكثر اتصالاً في المنطقة، وأكبرها عالمياً من حيث السعة المقعدية.

حقق مطار دبي الدولي الذي يحتفل بالذكرى الـ 59 عاماً على افتتاحه في الـ 30 من سبتمبر / أيلول 1960، مستويات نمو قوية في عدد المسافرين، حيث ارتفع عدد المسافرين من أقل من 10 آلاف مسافر في عامه الأول إلى 89.1 مليون مسافر في 2018.

لقد أدرك المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم الفرص المذهلة التي ينطوي عليها قطاع الطيران، فبادر إلى بناء المطار وتوسيعه، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتبني سياسة الأجواء المفتوحة ترسخت مكانة دبي في صدارة قطاع الطيران العالمي، وكان التاريخ الفارق بتأسيس «طيران الإمارات» في عام 1985.

على امتداد تاريخها العريق في مجال الطيران، نجحت دبي في التفوق على كافة التوقعات، وحققت نمواً مضاعفاً على صعيد الحركة والخدمة ذات المستوى العالمي. وبوصفه بوابة الدخول الأولى لأكثر من 95% من إجمالي زوار الإمارة، لعب مطار دبي الدولي دوراً محورياً بتركه انطباعاً إيجابياً طويل الأمد لدى ملايين المسافرين الذين مروا عبر بواباته. وبلغ عدد المسافرين الذين استخدموا مطار دبي منذ هبوط أول طائرة عام 1960 حتى نهاية العام الماضي مليار مسافر، وتمكن المطار من تحقيق نسب نمو ثابتة بالرغم من كل الظروف التي حلت بالمنطقة خلال هذه الفترة.

لقد نجح مطار دبي في غضون سنوات من التحول من مجرد محطة صغيرة يستخدمها عدد قليل من الطائرات ومئات المسافرين يومياً، إلى بوابة عالمية لنحو 100 شركة طيران، في تأكيد على صوابية الاستراتيجيات المعتمدة والرؤية الثاقبة. هذه الرؤية أصبحت واقعاً مذهلاً في دبي أذهل القريب والبعيد وحول التجربة إلى نموذج للبناء.

عند افتتاحه في الـ 30 من سبتمبر 1960، كان المطار عبارة عن مبنى صغير ومدرج طائرات رملي مضغوط، ليصبح اليوم نموذجاً لقياس جودة البنية التحتية وسعة نقل الركاب والبضائع ومستويات الخدمة العالية على الرغم من النمو الذي يتزايد باستمرار.

اليوم، يستقبل مطار دبي الدولي في المتوسط ​​7.5 مليون مسافر شهرياً، وهذا العام حطم رقمه القياسي للمرة الثالثة باستقباله أكثر من 8.3 مليون مسافر في شهر واحد. وتزداد أهمية هذا الإنجاز في نمو مطار دبي الدولي، عندما نعرف أن المطار استغرق 51 عاماً حتى الـ 31 من ديسمبر / كانون الأول 2011، للوصول إلى المسافر رقم 500 مليون، واستقبل في 7 سنوات بين 2011 و2018 أكثر من 500 مليون مسافر.

على مدى الـ11 عاماً الماضية فقط، افتتحت مطارات دبي سبعة مرافق كبرى باستثمارات تبلغ نحو 12 مليار دولار، منها 5 مليارات لتطوير مطار دبي الدولي وتعزيز قدراته، فيما أسهمت «طيران الإمارات» ومن بعدها «فلاي دبي» في تعزيز مكانة المطار عالمياً من خلال شبكة دولية لا مثيل لها تربط العالم بدبي.

وفي الوقت الذي يعتبر فيه مطار دبي، الأكثر نشاطاً في العالم، يعتبر أيضاً أول مطارات العالم من حيث سرعة إنجاز معاملات السفر في إدارات الجوازات، فمدة الوقوف قد لا تتجاوز ثواني معدودات.

وينصبّ تركيز مطارات دبي في العام الحالي على برنامج «دي إكس بي بلاس» الذي يهدف إلى توسيع القدرة الاستيعابية السنوية للمطار إلى 118 مليون مسافر من خلال تحسينات على العمليات واستخدام أرقى التقنيات والحلول الذكية.