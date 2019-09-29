مطار الشارقة الأول في المنطقة والرابع عالمياً بدقة مواعيد الإقلاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق مطار الشارقة إنجازاً نوعياً وتصدّر مطارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحل بالمركز الرابع عالمياً، والأول بالمنطقة، في دقة الإنجاز والالتزام بالمواعيد، بحسب بيانات «أو اي جي»، المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأشارت المؤسسة إلى أن نسبة الدقة في مواعيد إقلاع الرحلات من مطار الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 91.1%.

كما نمت أعداد المسافرين 9% في شهر أغسطس/ آب الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018، بسبب ارتفاع أعداد المسافرين خلال موسم الحج، وعيد الأضحى، وانتهاء الإجازات الصيفية.

ويواصل مطار الشارقة عملياته التوسعية بهدف مواكبة نمو الطلب على السفر، إذ اعتمد مشروع التوسعة الجديد الذي يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 20 مليون مسافر بحلول 2025 وبتكلفة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار درهم.