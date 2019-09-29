شكرا لقرائتكم خبر عن 61.5 مليار درهم الميزانية الاتحادية 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعها رقم 40 أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وحضور كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

واستعرضت اللجنة المالية والاقتصادية خلال اجتماعها التدفقات النقدية في ضوء الإيرادات التي تم تحصيلها خلال السنة المالية الجارية، والإيرادات المتوقعة عن الفترة المتبقية من السنة المالية 2019، في ضوء تحديث البيانات المالية لدى الجهات الاتحادية.

وأكدت التقارير المالية أن السيولة النقدية للتدفقات تدار وفق خطة الصرف من الميزانية العامة للاتحاد، وبما يلبي احتياجات ومتطلبات الصرف لكل الجهات الاتحادية لتمويل مشروعاتها، وتنفيذ برامجها، وأهدافها الاستراتيجية.

وتم خلال الاجتماع أيضاً استعراض مراحل تطور الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات المالية، حيث أشارت البيانات المالية الصادرة إلى أن حجم الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2020 زاد بنسبة 2% عن ميزانية السنة الجارية، ما يعني أن ميزانية 2020 ستتجاوز 61.5 مليار درهم.

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