شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف بقايا معبد بطليموس الرابع في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت عمليات حفر أجرتها وزارة الآثار المصرية في محافظة سوهاج، عن بقايا معبد للملك بطليموس الرابع، بعد اكتشاف أحجار أثناء أعمال حفر لتمديد خطوط الصرف الصحي بمنطقة كوم شقاو التابعة لمركز طما.

وصرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأنه بعد اكتشاف الأحجار أوقفت أعمال الحفر في تلك المنطقة، وكُلف فريق عمل من الوزارة إجراء عمليات حفر للإنقاذ، وكشفت بعثة الحفر عن بقايا من معبد الملك بطليموس الرابع، وكذلك بقية الجدار المتجه من الشمال إلى الجنوب، وعليه بقايا مناظر متكررة للمعبود حابي، وبقايا نصوص تحتوي على اسم الملك بطليموس الرابع.

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