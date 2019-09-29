الأفغان يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية محفوفة بالمخاطر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدلى ملايين الأفغان، أمس السبت، بأصواتهم لاختيار رئيسهم في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تجري تحت تهديد اعتداءات واتهامات بالتزوير ومقاطعة. وشهد يوم الانتخابات هجمات أوقعت خمسة قتلى و37 جريحاً على الأقل، على الرغم من الانتشار الأمني الكثيف الذي بلغ 72 ألف شرطي في أنحاء البلاد.

ويتنافس 18 مرشحاً في هذه الانتخابات للفوز بولاية رئاسية من خمس سنوات. وتشتد المنافسة بصورة خاصة بين المرشحين الأوفر حظاً الرئيس الحالي أشرف غني ورئيس الحكومة عبدالله عبدالله. وضاعفت «طالبان» التحذيرات للناخبين البالغ عددهم حوالى 9,6 مليون لردعهم عن المشاركة في الاقتراع، وتوعدت، الخميس بأنها ستستهدف مكاتب الاقتراع. وأغلقت مراكز التصويت الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، بعد تمديد التصويت لساعتين.

وصرح الرئيس الأفغاني، بعد الإدلاء بصوته أن «الانتخابات تمهد الطريق حتى نسير في اتجاه السلام بشرعية حقيقية». ويأمل غني في الفوز بولاية ثانية، ما يفرضه في موقع محاور، لا يمكن تجاوزه للتفاوض مع طالبان. وسبق وتواجه غني وعبدالله العام 2014 في انتخابات شهدت مخالفات خطرة إلى حد أن واشنطن فرضت على كابول إنشاء منصب رئيس السلطة التنفيذية لعبد الله.

ويتوقع صدور النتائج الأولية الشهر المقبل والنهائية أوائل نوفمبر. وتجري الدورة الثانية إذا استدعى الأمر خلال 15 يوماً من تاريخ صدور النتائج النهائية.

في الأثناء، قال وزير الداخلية مسعود اندرابي في مؤتمر صحفي: «أحصينا خمسة شهداء في قوات الأمن، وإصابة 37 مدنياً». وأكد وزير الدفاع، أسد الله خالدي، أن «العدو شن عدداً أقل من الهجمات، مقارنة بالانتخابات السابقة». وكانت حصيلة الهجمات محدودة، مقارنة بالانتخابات التشريعية العام 2018، حين سقط أكثر من 60 قتيلاً.

وكانت وزارة الداخلية نشرت 72 ألف عنصر لحراسة حوالي خمسة آلاف مركز اقتراع في البلاد. وحُظر منذ الأربعاء الماضي دخول الشاحنات والشاحنات الصغيرة إلى العاصمة، خشية استخدامها في اعتداءات بآليات مفخخة. وأكدت السلطات أنها اتخذت التدابير لمنع وقوع عمليات تزوير، فنشرت وسائل تقنية، بينها أجهزة بيومترية لكشف البيانات.

وقال سيد نور حمد وهو موظف في مدرسة بكابول: «أنا قلق بشأن شفافية التصويت، وما يقلقني أكثر هو معرفة ما إذا سيقبل المرشحون أم لا نتيجة الانتخابات».

وتحدث ناخبون في ولايات عدة عن حوادث تقنية مع سجلات غير مكتملة، أو تعطل أجهزة بيومترية..ولزم ناخبون منازلهم، بعدما فقدوا الأمل في تحسين ظروفهم المعيشية. وهذه رابع انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد، وجرت الأولى العام 2004. ويتولى الرئيس المقبل السلطة في بلد يعاني حرباً، وكان 55% من سكانه يعيشون بأقل من دولارين في اليوم العام 2017، وبلغت فيه حصيلة النزاع مع «طالبان» في النصف الأول من 2019 أكثر من 1300 قتيل من المدنيين.

(أ.ف.ب)