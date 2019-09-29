هذا الموضوع سوني تخطط لإطلاق إصدارها القادم من الهواتف المميزة بمعالج Snapdragon 865 ظهر على التقنية بلا حدود.
أكدت أحدث التسريبات على بدء سوني في تطوير إصدار جديد من هواتفها المميزة، يأتي بمعالج كوالكوم القادم Snapdragon 865.
في تسريبات جديد جاءت عبر القنوات الإعلامية في اليابان، أشير إلى أن سوني تعمل الآن على إصدار جديد من هواتفها الذكية يأتي بالإصدار الجديد من معالجات كوالكوم الحالية Snapdragon 855 وSnapdragon 855 Plus، حيث ظهرت التفاصيل الجديد في التعليمات البرمجية الخاصة بخادم شركة سوني.
ويظهر المعالج الجديد في التسريبات بنموذج رقم SM8250، الذي يعود لمعالج كوالكوم المرتقب Snapdragon 865، كما تشير تسريبات أخرى إلى أن هذا المعالج سينطلق بنموذجين، على أن يضم أحد النموذجين رقاقة مودم 5G مدمجة في نظام وحدة المعالجة كما في رقاقة Kirin 990 التي قدمت من هواوي مؤخراً.
وتشير التوقعات إلى أن كوالكوم تطور اثنان من النماذج لمعالجها القادم ليأتي معالج 5G بتكلفة أعلى، لتوفر للشركات أكثر من إختيار في تكلفة الرقاقات، أيضاً من المتوقع أن تقدم سوني هذا الإصدار خلال فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي الذي يقام في برشلونة في بداية العام المقبل.
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هذا الموضوع سوني تخطط لإطلاق إصدارها القادم من الهواتف المميزة بمعالج Snapdragon 865 ظهر على التقنية بلا حدود.
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