شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى ينشر قائمة أقل 10 دول "دينا" بالعالم بينهم دولة عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات حديثة نشرها صندوق النقد الدولي، عن قائمة الدول الأقل دينا في العالم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وشملت القائمة المكونة من 10 دول، دولة عربية خليجية.

وتصدرت قائمة الدول العشرة الأقل دينا، هونغ كونغ بنسبة 0 بالمائة، وساوتها في النسبة ذاتها ماكاو، وكلاهما منطقتان إداريتان تابعتان لجمهورية الصين الشعبية.

وجاء في المركز الثاني دولة بروناي بديون بلغت نسبتها 2.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، تلتها أفغانستان في المركز الثالث بنسبة ديون بلغت 6.9 بالمائة.

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أما في المركز الرابع فجاءت أستونيا بنسبة دين بلغت 7.6 بالمائة، في حين احتلت بوتسوانا المركز الخامس بديون بلغت نسبتها 12.8 بالمائة.

وحلّت في المركز السابع دولة الكونغو الديمقراطية بنسبة ديون وصلت إلى 14 بالمائة، تلتها جزر سليمان في المركز الثامن بنسبة ديون بلغت 14.6 بالمائة.

وفي حين احتلت أذربيجان المركز التاسع من حيث الديون بنسبة 17.6 بالمائة، جاءت الكويت في المركز العاشر من بين الدول الأقل دينا في العالم بنسبة 17.8 بالمئة، لتكون الدولة العربية الوحيدة في القائمة.