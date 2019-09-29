شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر السودانى: اجتماعاتنا بالقاهرة تأتى فى مرحلة هامة بتاريخ البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السودانى، فى لقاء على قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إن اجتماعتنا بالقاهرة تأتى فى مرحلة هامة بتاريخ السودان للاستعداد لما هو قادم، كاشفا عن مراجعة تنظيمية وسياسية لتحالف قوى الحرية والتغيير للمساهمة فى إنجاح المرحلة الانتقالية فى البلاد.

وأضاف رئيس حزب المؤتمر السودانى، أن السلام هو القضية المفتاحية والتى بدونها لا نستطيع أن نفعل شئ، فيجب الانتقال من خطط المواجهة مع النظام الذى سقط إلى مرحلة جديدة تتطلب رؤى جديدة، نواجه من خلالها تحديات الواقع السودانى الجديد، متابعا: " نعول على الروح الوفاقية والمصير المشترك للقوى السودانية للعبور المرحلة".