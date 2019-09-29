شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع العراقية: العثور على جثث لإرهابيى "داعش" فى عملية استباقية بالموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم، الأحد ، تنفيذ عملية استباقية في قضاء "البعاج " بمحافظة نينوي.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن عناصر فرقة المشاة" 20 " نفذوا عملية استباقية واسعة في الصحراء جنوب قضاء "البعاج " بمدينة الموصل ، تم خلالها العثور على سيارتين "بيك آب" إحداهما مفخخة تم تدميرها ، وتدمير "مضافة " أخرى.

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وأشار - البيان - إلى أنه تم العثور أيضا على نفق بداخله خمسة جثث لعصابات "داعش " الإرهابية ، و أحزمة ناسفة.