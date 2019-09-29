شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص فى حريق بمحطة للقطار السريع بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السلطات، اليوم الأحد، إن حريقا اندلع فى محطة قطار الحرمين السريع بحى السليمانية فى مدينة جدة الساحلية، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص على الأقل.

وعرضت قناة الإخبارية الرسمية، مقاطع مصورة تظهر أعمدة من الدخان الأسود لا تزال تتصاعد من سقف المحطة فى أعقاب الحريق الذى اندلع فى الساعة 12:35 مساء (0935 بتوقيت جرينتش).

وذكرت القناة أن فرق الدفاع المدنى تكافح الحريق بدعم جوى، وقال الحساب الرسمى لإمارة منطقة مكة على تويتر مكة إن خمسة أشخاص يعانون من إصابات نقلوا إلى المستشفى. وأضاف أن 16 فريقا طبيا يعملون بموقع الحريق.

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وذكرت قناة الإخبارية أن أربعة أشخاص تلقوا العلاج بالموقع، وبلغت تكلفة خط السكك الحديدية لقطار الحرمين 6.7 مليار يورو (7.3 مليار دولار) ويقطع مسافة 450 كيلومترا ويربط مدينتى مكة والمدينة بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر. وافتتح المشروع فى سبتمبر من العام الماضي.