شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى: مقتل 1500 حوثى فى مديرية كتاف بصعدة خلال الأسابيع الـ3 الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المتحدث باسم الجيش اليمنى العميد الركن عبده مجلى، بمقتل 1500 عنصر من الميليشيات الحوثية خلال الأسابيع الـ3 الماضية فى مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمال غربى البلاد.

وأضاف مجلى، فى تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الأحد، أنه تم تدمير 250 عربة حوثية علاوة على غرفة عمليات للميليشيات، لافتا إلى التقدم المتتالى للقوات اليمنية فى مديرية كتاف بإسناد طيران التحالف العربى.

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وأشار، إلى أن الميليشيات ليس لديها غير "الكذب والافتراءات والتنصل من اتفاق السويد وتبادل الأسرى وتلجأ إلى الدعايات المغرضة، وسيتم التخلص قريبا منها وتحرير كافة الأراضى اليمنية من قبضتها".

وأوضح المتحدث أن ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران، أصبحت اليوم ظاهرة صوتية، نافيا فى الوقت ذاته أسر الميليشيات لألوية تابعة لقوات الشرعية واغتنام أسلحة وآليات، مؤكدا أن الجيش اليمنى يحقق انتصارات كبيرة فى معركته لدحر الميليشيات الحوثية المسلحة.