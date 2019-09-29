شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى: ملف النازحين لن يكون عرضة للتعاطى السياسى والإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، اليوم الأحد، عن وجود مؤسسات حكومية وغير حكومية تقف بالضد من غلق ملف عودة النازحين لأسباب تعتقد أنها حقيقية لكنها بالواقع عكس ذلك، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بأن يكون ملف النازحين عرضة للتعاطي السياسي والإعلامي.

وذكر مكتب الكعبي - في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنه لا يمكن أن نقبل بأن يكون ملف النازحين عرضة للتعاطي السياسي والإعلامي، باعتبار موضوع النزوح هو ثاني أهم ملف عراقي بعد الملف الأمني كونه إنساني بالدرجة الأساس وكبير يتعلق بالأم الأطفال والنساء وكبار السن، وعلى الجميع التعاطي معه ضمن هذا الإطار قبل كل شيء، وأن يكون الجميع على قدر من المسؤولية للتعامل معه بشكل مدروس والإصرار على غلق الملف خلال مدة أقصاها نهاية العام الحالي.

ودعا الكعبي، وزارة الهجرة ووزارة المالية إلى الإسراع بإطلاق تخصيصات منحة العودة، بهدف تشجيع العوائل على العودة ومساعدتهم على الاندماج بالمجتمع.