شكرا لقرائتكم خبر عن صفحات تويتر السعودية تتشح بالسواد وتنعى الحارس الملكى #عبدالعزيز_الفغم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار خبر مقتل الحارس الملكى السعودى #عبدالعزيز_الفغم ، ضجة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، واتشحت صفحات النشطاء بالسواد، ونعى اللواء بالحرس الملكى السعودى الكثيرين متمنيين له الرحمة والمغفرة.

وتصدر هاشتاج #عبدالعزيز__بداح_الفغم و #عبدالعزيز_الفغم تويتر بالمملكة العربية السعودية، وصور الحارس الملكى الشخصى السعودى، بعد واقعة مقتله على يد صديق سابق له صباح اليوم الاحد.

ونشر المغردون السعوديون صورا للواء عبد العزيز الفغمى وهو يرافق لملوك المملكة على مدار السنوات الماضية، خلال أداءه الخدمة فى الحرس الملكى الخاص، وأشادوا باخلاصه للبلاط الملكى.

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وقال مغرد سعودى " العظماء يعملون بصمت ويرحلون بضجيج"، وبالتزامن مع حريق محطة قطار جدة، كتبت مغرده " جدة اليوم صباحها حزين و مسأها حزين .. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً.

وكانت كشفت الشرطة السعودية أسباب مقتل اللواء عبد العزيز الفغم، حارس خادم الحرمين الشريفين، وقالت فى بيان رسمى لها، أن الرجل كان فى زيارة لصديقه فيصل بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم، مما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل.