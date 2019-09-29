شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أسماء الفائزين بجائزة العويس الثقافية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمدو لحبيب

أعلنت جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي الأحد، أسماء الفائزين في دورتها السادسة عشرة.

وفاز العراقي الدكتور علي جعفر العلاق عن فئة «الشعر»، واللبنانية علوية صبح عن فئة «القصة والرواية والمسرحية»، والسوداني حيدر إبراهيم علي عن فئة «الدراسات الإنسانية والمستقبلية»، والتونسي محمد لطفي اليوسفي عن فئة «الدراسات الأدبية والنقد».

بينما منح مجلس أمناء الجائزة الشيخة مي محمد آل خليفة من مملكة البحرين جائزة «الإنجاز الثقافي والعلمي».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان أسماء الفائزين بجائزة العويس الثقافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.