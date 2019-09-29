شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الإدارية في الأردن تقرر وقف إضراب المعلمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) الأحد، بأن المحكمة الإدارية قررت وقف إضراب المعلمين.

ويأتي الحكم في وقت أكدت فيه نقابة المعلمين تمسكها بالإضراب، الذي دخل اليوم أسبوعه الرابع، رغم قرار الحكومة بزيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين.

وكانت النقابة ردت في وقت متأخر مساء السبت على إعلان الحكومة زيادتها لعلاوات المعلمين بمواصلة الإضراب وسط تصاعد الاستهجان والاستياء الرسمي والشعبي.

وقال القائم بأعمال النقابة ناصر النواصرة إن العلاوات الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء لا تلبي الطموح.

ووصف النواصرة العلاوات الجديدة بأنها «فتات» في ظل تمسك النقابة بعلاوة 50% على الرواتب طالباً من الحكومة الاعتذار أولاً نتيجة ما وصفه بأنه «سوء تعامل» خلال اعتصام سابق للمعلمين.

وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز قبلها منح المعلمين علاوات على الرواتب تتراوح بين 24 ديناراً و31 ديناراً شهرياً بحسب التصنيف.

وقررت الحكومة في جلسة طارئة زيادة مقدارها 24 ديناراً للمعلم المساعد و25 ديناراً للمعلم و26 ديناراً للمعلم الأول و31 ديناراً للمعلم الخبير بحيث يستفيد حوالي 80 ألف معلم في المدارس الحكومية وبتكلفة تصل إلى 26 مليون دينار.

وقال الرزاز إن هذه العلاوات هي الأعلى الممكن إقرارها، وكلف وزير المالية بدراسة الإجراءات اللازمة لتغطيتها وصرفها ابتداء من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وذكر الرزاز أن تعويض الطلبة سيكون من خلال تمديد الدراسة لأسبوع خلال العطلة الشتوية «منتصف العام الدراسي» ولأسبوعين خلال العطلة الصيفية «نهاية العام الدراسي».

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