الخرطوم تستدعي السفير المصري على خلفية اعتقال طالب سوداني في القاهرة

© Sputnik . Fayed El-Geziry

الخرطوم – سبوتنيك. وقالت الخارجية السودانية في بيان، مساء اليوم الأحد "استدعت وزارة الخارجية السفير المصري بالخرطوم السفير حسام عيسى على خلفية قضية اعتقال الطالب السوداني وليد عبد الرحمن في القاهرة، وعرضه في أجهزة الإعلام، وهو يدلى باعترافات حول مشاركته في أنشطة ضد الحكومة المصرية."

وأضافت الخارجية "نقل وكيل وزارة الخارجية السفير صديق عبد العزيز للسفير المصري قلق أسرة الطالب المعتقل والحكومة السودانية وعامة المواطنين حيال الطريقة التي تمّ التعامل بها معه، وعدم تمكين السفارة السودانية حتى الآن من زيارته، وتقديم المساعدة القنصلية والقانونية له".

وطالبت الخارجية السودانية "بضرورة ضمان سلامة الطالب المعتقل ومنحه كل حقوقه القانونية والابتعاد عن محاكمته إعلامياً، وتمكين السفارة من مقابلته"، لافتة إلى أن "البلدين يتجهان نحو تعزيز التعاون الثنائي بينهما في جميع المجالات ولا ينبغى السماح بالممارسات التي تعيق مثل هذا التعاون وتسئ لأجواء العلاقات بين البلدين."