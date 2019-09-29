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© Sputnik . Fayed El-Geziry
وأضافت الخارجية "نقل وكيل وزارة الخارجية السفير صديق عبد العزيز للسفير المصري قلق أسرة الطالب المعتقل والحكومة السودانية وعامة المواطنين حيال الطريقة التي تمّ التعامل بها معه، وعدم تمكين السفارة السودانية حتى الآن من زيارته، وتقديم المساعدة القنصلية والقانونية له".
وطالبت الخارجية السودانية "بضرورة ضمان سلامة الطالب المعتقل ومنحه كل حقوقه القانونية والابتعاد عن محاكمته إعلامياً، وتمكين السفارة من مقابلته"، لافتة إلى أن "البلدين يتجهان نحو تعزيز التعاون الثنائي بينهما في جميع المجالات ولا ينبغى السماح بالممارسات التي تعيق مثل هذا التعاون وتسئ لأجواء العلاقات بين البلدين."
كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم تستدعي السفير المصري على خلفية اعتقال طالب سوداني في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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