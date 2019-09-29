ليبيا... البحرية تنقذ 71 مهاجرا غير شرعي

القاهرة- سبوتنيك. وقالت للبحرية الليبية في بيان إنه "بناءً على بلاغ وارد ظهر السبت 28 أيلول/سبتمبر 2019م من غرفة عمليات حرس السواحل، حول وجود نداء استغاثة من قارب هجرة غير شرعية شمال الخمس، تم إبحار الزورق (قمينس) في مهمة بحث وإنقاذ، وكذلك خروج قارب مطاطي لذات الغرض التابعين للقطاع الأوسط"، وتابع البيان، "استمرت عملية البحث عن القارب المبلغ عنه لعدة ساعات خاصة من الزورق (أوباري) في المنطقة المحددة وما حولها وفي منطقة واسعة في ذات الاتجاه، ولكن دون جدوى، نتيجة أن قارب الهجرة غير الشرعية كان بين توقف وتحرك، وفي كل مرة عند التوقف يطلب إغاثة وفي أحداثيات جديدة، ونتيجة لذلك تم أنهاء مهمة الزورق (قمينس) مع مساء السبت".

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وتابع البيان أنه، لاحقا، "تم تكليف الزورق (أوباري) بمواصلة المهمة، وبعد عملية بحث استمرت عدة ساعات، تمكنت الدورية من العثور على قارب الهجرة غ ش مع الساعة حوالي 03:00 فجر الأحد 29 أيلول/سبتمبر".

وذكر البيان أن "القارب المطاطي كان على متنه عدد (71) مهاجرا غير شرعي كلهم رجال، وذلك علي بعد (45) ميل شمال غرب الخمس"، وتم التوجه بالمهاجرين إلى نقطة الخمس لحرس السواحل والوصول بهم وإنزالهم حوالي الساعة 09:45 صباح الأحد".

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ويوم أمس، السبت، قالت الأمم المتحدة، إن 50 شخصا كانوا على متن قارب معرض للغرق قبالة السواحل الليبية.

وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، عبر "تويتر"، بـاستغاثة قارب يحمل أكثر من 50 شخصا من الغرق قبالة سواحل ليبيا.