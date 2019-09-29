دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواتف الأيفون تأتي في 2020 بشعار ابل مميز بإضاءة LED للإشعارات ظهر على التقنية بلا حدود.

تحتوي جميع هواتف الأيفون على الشعار الرسمي لشركة أبل في الجهة الخلفية من الهاتف، إلا أن هذا الشعار يظل ثابت كما هو دون تغيير من جيل إلى أخر. ولكن وفقًا لبعض التقارير، فإن شركة أبل تسعى إلى تغيير هذا في المستقبل، إذ تشير أحدث التسريبات إلى أن ابل تخطط لإضافة ميزة إضاءة الشعار عند تلقي الإخطارات.

فقد تقدمت شركة أبل بطلب للحصول على براءة اختراع والتي من شأنها أن تضيف طبقة شفافة مع مكون ضوئي قابل للضبط يمكنه تغيير كيفية ظهور الضوء عبر تلك الطبقة.

وتقول أبل في طلب براءة الاختراع أن تطبيقات الضوء ستكون عند تلقى المكالمات الهاتفية، وأشار التقرير إلا أنه في حالة تطبيق هذه الميزة بالفعل، فمن المرجح أن تتيح شركة أبل إمكانية تخصيص ضوء التفاحة ليختلف حسب نوع الإشعار، بمعنى أنه يمكنك جعله أحمر للمكالمات وأخضر للرسائل وأصفر للتذكير بالتقويم.

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جدير بالذكر أن هذه الميزة تتوفر بالفعل على أجهزة ماك بوك الخاصة بشركة ابل، إذ يضيء شعار التفاحة عند تلقي الإشعارات.

المصدر

هذا الموضوع هواتف الأيفون تأتي في 2020 بشعار ابل مميز بإضاءة LED للإشعارات ظهر على التقنية بلا حدود.