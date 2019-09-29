دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شركة Logitech تستحوذ على Streamlabs في صفقة بقيمة 89 مليون دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت Logitech عن إتمام صفقة إستحواذ على شركة Streamlabs التي أشتهرت بتطوير تطبيق البث الحي Streamlabs OBS، حيث إنتهت الصفقة بقيمة 89 مليون دولار.

أشتهرت شركة Logitech بصناعة الأجهزة الطرفية للألعاب، واليوم تستحوذ على إحدى الشركات المخصصة لتطوير تطبيق للبث الحي، حيث يأتي تطبيق Streamlabs OBS لدعم المستخدمين لإعداد المحتوى، ومتابعة المحادثات.

تقدم شركة Logitech العديد من الأجهزة الطرفية الخاصة بدعم المستخدمين في الألعاب ومنها لوحات المفاتيح، والفارة، كاميرة webcam، وأيضاً Blue Microphones، ومن المتوقع أن تدعم صفقة الإستحواذ جميع أجهزة الشركة في البث بكفاءة أفضل.

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وتجمع شركة Streamlabs في موقعها أكثر من 70% من مستخدمين Twitch، حيث يصل عدد المستخدمين لتطبيق Streamlabs إلى 15000000 مستخدم، ويتمتع تطبيق Streamlabs بالواجهة البرمجية الواضحة وسهلة الإستخدام، مما يدعم المستخدمين الجدد في البث بتجربة سلسة نظراً لخيارات البث الأكثر تطوراً في تطبيق Streamlabs OBS.

المصدر

هذا الموضوع شركة Logitech تستحوذ على Streamlabs في صفقة بقيمة 89 مليون دولار ظهر على التقنية بلا حدود.