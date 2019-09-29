شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات فى لبنان احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق محتجون عددا من الطرق الرئيسية فى العاصمة اللبنانية بيروت، وأشعل بعضهم النار فى إطارات وصناديق للنفايات مع احتشاد المئات فى وسط المدينة اليوم الأحد، احتجاجا على الفساد والأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

وشارك المتظاهرون الذين حملوا لافتات وأعلاما فى مسيرة بطريق رئيسى مرددين هتافات مثل "تسقط الرأسمالية" و"ارحلوا" وذلك وسط تشديد أمنى فى المنطقة كما تجمع عدد آخر أمام مجلس النواب.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن محتجين تجمعوا أيضا فى ثلاث مناطق أخرى على الأقل بينها طريق سريع رئيسى يؤدى إلى العاصمة السورية دمشق.

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ويواجه لبنان المثقل بالديون متاعب مالية ناتجة عن تباطؤ فى تدفقات رأس المال المطلوبة لتمويل الحكومة والاقتصاد الذى يعتمد على الاستيراد.