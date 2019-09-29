شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يعثر على مخبأ للأسلحة يحتوى على صواريخ أرض – أرض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر الجيش الجزائرى، اليوم الأحد، على مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوى على أربعة صواريخ أرض ـ أرض فى مدينة تمنراست جنوب البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أن المخبأ كان يحتوى على بندقيتين من نوع كلاشينكوف، إضافة إلى كمية من الذخيرة، كما تم العثور على جثمان إرهابيين اثنين فى محافظة جيجل، وإيقاف 124 مهاجرًا غير شرعى فى مناطق بومرداس ووهران.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الجزائرى يعثر على مخبأ للأسلحة يحتوى على صواريخ أرض – أرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.