شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يعثر على مخبأ للأسلحة يحتوى على صواريخ أرض – أرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر الجيش الجزائرى، اليوم الأحد، على مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوى على أربعة صواريخ أرض ـ أرض فى مدينة تمنراست جنوب البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أن المخبأ كان يحتوى على بندقيتين من نوع كلاشينكوف، إضافة إلى كمية من الذخيرة، كما تم العثور على جثمان إرهابيين اثنين فى محافظة جيجل، وإيقاف 124 مهاجرًا غير شرعى فى مناطق بومرداس ووهران.