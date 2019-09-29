الاتحاد الأوروبى يشجع التحول الديمقراطى فى السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأوروبى فى السودان، اليوم الأحد، أنه يشجع التحول فى البلاد، وأنه على استعداد لدعم البلاد فى طريقها نحو السلام والديمقراطية والازدهار.
والتقى سفراء دول الاتحاد الأوروبى، المقيمين فى جنيف، مع وزير العدل السودانى نصر الدين عبد الباري، الذى مثل بلاده فى أعمال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف.
وكان المجلس رحب بالتزام السودان، بفتح مكتب قطرى للمفوضية بولاية كاملة، كما جدد ولاية الخبير المستقل لفترة عام، تمهيدا للخروج من ولايته، ورحب بالثورة السودانية.
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