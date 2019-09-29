شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: إعلام قطر يستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، أن الخط الإعلامى القطرى يمجد ويعبر عن ميليشيات الحوثي، ويراهن على الإخوان باستهداف السعودية والإمارات عبر الأزمة اليمنية.

وقال قرقاش، وفقا لما أوردته قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأحد، "من خلال مجريات الأحداث والخط الإعلامى القطرى أصبحت الدوحة منخرطة فى الأزمة اليمنية".

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وأضاف وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، "أن موقف (الدوحة) يمجد ويعبر عن الحوثى ويراهن على الإخوان ويسعى إلى التعويض عن قلة الاهتمام الدولى بأزمة قطر بأن يستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن".. واصفا هذا المنطق بـ"الملتوى لكنه ليس بالمستغرب".