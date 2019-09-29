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تدشين مشروعات تنموية فى بقيق السعودية بقية 30 مليون ريال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم، أعضاء المجلسين البلدى والمحلى بمحافظة بقيق، وذلك فى مبنى المحافظة .

 

و وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، استمع لشرحٍ موجز عن الأعمال التى ناقشها المجلس فى جلساته، مشيدًا بالجهود التى يبذلها المجلسان، مشدداً على أهمية استمرار هذه الجهود.

 

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و قام بتدشين عدد من المشروعات التنموية فى محافظة بقيق، بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليون ريال، شملت تدشين مبنى المجلس البلدى بمحافظة بقيق، وتدشين منتزه حى الروضة، وتدشين الطريق الرابط بين حيى الروضة والبساتين، وتدشين المجسم الجمالى فى الميدان الرئيس فى المحافظة، والمركز الحضارى بمحافظة بقيق.

 

كما دشن، مكتب الخدمات البلدية فى جوف بنى هاجر، وعدداً من المشروعات فى عين دار والقرى التابعة لها، تتضمن ساحات وحدائق وممرات مشاة، بالإضافة لمشروعات سفلتة وترصيف وإنارة، إضافة إلى تدشين مشروع طريق الملك عبد الله بجوف بنى هاجر بطول 7 كم، وسفلتة طريق الملك عبد العزيز بصلاصل بطول 6.8كم، ومشروع تحسين وتجميل مداخل جوف بنى هاجر.

 

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