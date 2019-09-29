شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشكل مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بصفته حاكما لإمارة دبى، المرسوم رقم 32 لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحرى.

Advertisements

و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، نص المرسوم على أن يشكل المجلس برئاسة ماجد عبيد بن بشير المهيرى، وعضوية كل من: ريتشارد بريجز نائبا للرئيس، و الدكتور محمـد سعيد الكندى، وسعدى عبدالرحيم الرئيس، وأحمد عيسى الفلاحى، ومحمد جمعة الشامسى، ومحمد يوسف المعلم، وسعيد عبدالكريم المالك، وعبد الكريم مبارك المصعبى، وعبدالعزيز عبدالرحمن صبرى، وجيتيندرا ميسرا، وعصام عبـداللطيف بلا، ورانيا تادروس.

ويعمل بهذا المرسوم، من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.