شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكويت يفتتح مهرجان أسبوع المنتجات والمأكولات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح سفير مصر لدى الكويت طارق القونى اليوم الأحد، والمسئولون بمركز (سلطان) لتجارة التجزئة، المهرجان الثانى لأسبوع المنتجات والمأكولات المصرية الذى يستمر حتى 5 أكتوبر المقبل فى كافة مراكز (سلطان المركزية) ومراكز الجملة بمختلف مناطق الكويت.

وأعرب القونى - فى كلمة له خلال افتتاح المهرجان – عن تطلعه لمزيد من التعاون بين مجموعة (سلطان) والشركات المصرية، لاسيما مع الآفاق الكبيرة المتاحة للتعاون فى مجال المنتجات المختلفة من خضروات وفواكه طازجة وأغذية مصنعة، أخذا فى الاعتبار، الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية بصادراتها الزراعية والغذائية وسعيها المتواصل لزيادة رقعة الأراضى والصوب الزراعية، مع الحرص على استخدام أحدث التقنيات العلمية والبيئية فى عمليات الزراعة والتصنيع وكذلك الرقابة على جودة الصادرات.

وأشاد بحرص مركز (سلطان) على عقد المهرجان للعام الثانى على التوالي، ووجه الشكر للمسئولين بالمجموعة على حسن التنظيم .. مؤكدا أن المهرجان يمثل نافذة جيدة تتيح للجمهور التعرف على التنوع الكبير فى المنتجات المصرية، وجودتها العالية، وسعرها المنافس.. موجها الدعوة لأبناء الجالية المصرية بالكويت لزيارة فروع مركز (سلطان) والاستفادة مما يتيحه المهرجان من عروض سعرية جيدة.

كما أشاد سفير مصر لدى الكويت بتوقيت عقد المهرجان الذى يواكب الاحتفالات بذكرى انتصار السادس من أكتوبر.

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ومن جانبه .. أشار المدير التجارى لمركز (سلطان) مكرم ملاعب إلى أن الأسبوع المصرى يأتى ضمن سلسلة الاحتفالات الدورية الناجحة للمركز بالشراكة مع السفارات المعتمدة بالكويت..مؤكدا أن المهرجان الحالى يهدف إلى إبراز التشكيلة المميزة من المنتجات المصرية والتى تتنوع بين الخضروات، والفواكه الطازجة، واللحوم والأسماك بجانب العديد من المواد الغذائية المصنعة.

وشدد على اعتزاز مركز (سلطان) برواده من الجالية المصرية وغيرهم من العملاء بالكويت .. لافتا الى أنه يسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تأكيد امتنانه لرواده وإظهار حرصه على توفير المنتجات المصرية من خلال عروض حصرية تلبى احتياجاتهم.

تجدر الإشارة إلى أن حفل الافتتاح الذى أقيم بفرع البوليفارد، تضمن فقرات من الفنون الشعبية المصرية، وتذوق العديد من الأطباق المصرية التقليدية.