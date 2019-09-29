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الخارجية الفلسطينية تدين قمع الاحتلال للاحتجاجات السلمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عمليات القمع التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق النشطاء الفلسطينيين ، المشاركين فى التظاهرات والمسيرات السلمية المناهضة للاحتلال ، وإجراءاته العنصرية بحق الشعب الفلسطينى ، ووصفتها بـ"الوحشية".

 

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن عمليات التنكيل والقمع ضد المسيرات السلمية فى قطاع غزة، والاعتداء على المشاركين فى مسيرات سلمية أخرى شمال البحر الميت ، التى خرجت تنديدا بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ، بضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت ، مستمرة وواسعة النطاق.

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واعتبرت أن الهدف من استخدام العنف المفرط ضد المشاركين فى المسيرات والتظاهرات السلمية هو بث الخوف والرعب فى أوساط الفلسطينيين لافتة إلى انتهاك حرية التعبير ، فضا عن مواصلة مسلسل الإبعاد والضرب والتنكيل والإعدام الميدانى .

 

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن كل هذه الممارسات تحدث على مرأى ومسمع من العالم أجمع، الذى يشاهد ما توثقه الكاميرا من انتهاكات وتبثه وسائل العلام ، دون أية ردود أفعال ، داعية المجتمع الدولى للتحرك والاضطلاع بمسؤولياته .

 

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