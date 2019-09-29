شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: على مجلس الأمن إلزام الحوثى بالانسحاب من الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمل وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمى، في كلمة اليمن التى ألقاها اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحوثيين مسؤولية تفاقم الأوضاع فى اليمن، مشيرا إلى أن تلك الميليشيات قامت بتدمير البلد، واستطاعت فى بضع سنوات أن تهدم حلم جميع اليمنيين فى العيش الآمن المستقر ببلدهم، وفقا "للعربية".

وحمل الحضرمى مجلس الأمن مسؤولية إلزام الميليشيات الحوثية الانسحاب من الحديدة، مؤكداً أن الحل يكمن في إلزام الميليشيات بتنفيذ الاتفاقات الأممية، لا سيما اتفاق ستوكهولم.

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ومن جهة أخرى، أدان الحضرمي فى كلمته الهجوم على أرامكو فى السعودية الذى وقع مؤخرا.

وكان وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أدان بدوره السلوك الإيراني في المنطقة، وقال: "إيران واصلت تسليح الجماعات الإرهابية في المنطقة، والاتفاق النووي الإيراني لم يصحح سلوكها"، مشددا على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.