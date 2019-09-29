شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين: خفر السواحل الليبى ينقذ قرابة 70 مهاجرا بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن قوات خفر السواحل الليبى أنقذت قرابة 70 مهاجرًا بعدما ظلوا عالقين لأيام بالبحر المتوسط.

وأوضحت المفوضية - حسبما نقلت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية اليوم الأحد، أنه تم نقل المهاجرين مرة أخرى إلى ليبيا حيث أعلنت سابقًا أن قاربًا على متنه 50 مهاجرًا على الأقل قد انقلب فى البحر المتوسط.

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ومن جهته..قال المتحدث باسم خفر السواحل الليبى أيوب قاسم: "إن حادث انقلاب القارب وقع قبالة مدينة مصراتة الواقعة على بعد 187 كيلومترًا شرقى العاصمة طرابلس".

يُشار إلى أن ليبيا تعد إحدى أبرز نقاط انطلاق المهاجرين الأفارقة نحو أوروبا عبر البحر المتوسط.